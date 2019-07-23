В Буланаше устанавливают причины хлопка газа в жилом доме
В Буланаше прокуратура выясняет обстоятельства травмирования мужчины в результате хлопка газа, сообщает надзорное ведомство.
Напомним, хлопок газа произошел вечером 22 июля, повреждены две квартиры, пострадал один из жильцов. В настоящий момент известно, что дом, где произошло ЧП, построен в 1948 году, в нем восемь жилых помещений, в которых проживают 12 человек. Здание не газифицировано.
По предварительной версии, случилась утечка газа из шланга между плитой и газовым баллоном. В следствии курения хозяина квартиры произошел хлопок.
Территория дома оцеплена сотрудниками ОВД, четверо жильцов размещены в центре социальной помощи. Администрация Артемовского ГО сообщила о готовности предоставить жильцам квартиры из маневренного фонда. Из муниципального бюджета выделено 140 тысяч рублей на проведение экспертизы с целью установления возможности дальнейшей эксплуатации дома.