В Буланаше устанавливают причины хлопка газа в жилом доме

Напомним, хлопок газа произошел вечером 22 июля, повреждены две квартиры, пострадал один из жильцов. В настоящий момент известно, что дом, где произошло ЧП, построен в 1948 году, в нем восемь жилых помещений, в которых проживают 12 человек. Здание не газифицировано.