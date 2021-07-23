За выращивание конопли жительница Екатеринбурга отправлена в тюрьму на 6 лет

За выращивание конопли жительница Екатеринбурга отправлена в тюрьму на 6 лет
За выращивание конопли жительница Екатеринбурга отправлена в тюрьму на 6 лет
Сегодня, 12:13ОбществоФото: pixabay.com
Жительница Екатеринбурга вырастила у себя дома 54 куста конопли. Во время задержания полицейскими было изъято свыше 1 килограмма растительного наркотика.

За незаконное культивирование наркосодержащих растений массой свыше 1 килограмма, а также покушение на их сбыт, осуждена жительница Екатеринбурга на 6 лишения свободы колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

С конца 2019 года по декабрь 2020 года женщина, приобретя семена конопли, оборудовала одно из помещений своего дома под теплицу — установила лампы, вытяжки, емкости с почвой. И вырастила в итоге свыше 50 кустов марихуаны.

Сбыть наркотики она не успела, так как в конце декабря 2020 года была задержана сотрудниками полиции.

Осужденная вину в инкриминируемых деяниях признала полностью, отметили в прокуратуре.

Напомним, 61-летний житель Нижнего Тагила осужден за хранение и выращивание конопли. В сентябре 2020 год в его квартире на улице Победы полицейские обнаружили плантацию конопли из 47 кустов.

Сюжеты:
Екатеринбург
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