За выращивание конопли жительница Екатеринбурга отправлена в тюрьму на 6 лет

За незаконное культивирование наркосодержащих растений массой свыше 1 килограмма, а также покушение на их сбыт, осуждена жительница Екатеринбурга на 6 лишения свободы колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
С конца 2019 года по декабрь 2020 года женщина, приобретя семена конопли, оборудовала одно из помещений своего дома под теплицу — установила лампы, вытяжки, емкости с почвой. И вырастила в итоге свыше 50 кустов марихуаны.
Сбыть наркотики она не успела, так как в конце декабря 2020 года была задержана сотрудниками полиции.
Осужденная вину в инкриминируемых деяниях признала полностью, отметили в прокуратуре.
Напомним, 61-летний житель Нижнего Тагила осужден за хранение и выращивание конопли. В сентябре 2020 год в его квартире на улице Победы полицейские обнаружили плантацию конопли из 47 кустов.