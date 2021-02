На Урале директор инвестиционной компании был задержан с галлюциногенными грибами

В Екатеринбурге полицейские изъяли у директора одной из инвестиционных компаний города галлюциногенные грибы, сообщает ГУ МВД России по Свердловской области.

29 января на территории лесопарковой зоны в районе улицы Папанина сотрудники отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков совместно с коллегами из отделов полиции задержали мужчину 1981 года рождения. При досмотре в присутствии понятых у задержанного были обнаружены и изъяты 14,59 грамма грибов, предположительно, содержащие наркотическое вещество. Экспертиза установила, что в грибах содержится психотропное вещество. Предположительно, мужчина приобрел наркотик для личного использования, без цели сбыта. В отношении подозреваемого возбуждено уголовного дело за незаконное приобретение, хранение, перевозку психотропных веществ или их аналогов (ч. 1 ст. 228 УК РФ), ему грозит до трех лет лишения свободы. До решения суда он будет находиться под подпиской о невыезде. Напомним, в Нижнем Тагиле в конце января полицейские обнаружили плантацию конопли в гараже у жителя поселка Сухоложский. В Нижнем Тагиле правоохранители «накрыли» плантацию конопли в гараже на Сухоложском

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter