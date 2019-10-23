В Екатеринбурге глава МВД поручил снизить уровень детской преступности

В ходе незапланированной проверки учреждения для содержания «трудных» подростков генерал Мешков проверил все служебные помещения, условия проживания и обучения детей, а также их питания. В момент проверки выяснилось, что в Центре пребывает только один юноша 2005 года рождения, совершивший 18 краж.

При существующем уровне преступности среди несовершеннолетних на Среднем Урале и затратах из государственного бюджета, такое положение дел не допустимо, рассказал полковник Горелых.

Согласно статистике 2019 года количество преступлений, совершенных несовершеннолетними только в сфере незаконного сбыта наркотиков и психотропных веществ увеличилось на 5,5% до 77. К уголовной ответственности привлечено 66 человек, в том числе 26 из них имеют статус «наркоман». 238 подростков совершили преступления в состоянии алкогольного опьянения. Растет и количество несовершеннолетних, которые повторно совершают преступления. В этом году их количество достигло 446. Рост преступности отмечается в 11 населенных пунктах Свердловской области.

Генерал Машков дал указание о проведении детального анализа причин, по которым Центр временного содержания не наполняется, а также его филиал в Нижнем Тагиле. На время отсутствия подростков в учреждении личный состав будет по графику направляться в подразделения ПДН Екатеринбурга для профилактической работы.