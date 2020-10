Жители уральского города просят Минздрав спасти медицину

В Свердловской области жители Ивделя просят Минздрав РФ спасти медицину города, сообщает Znak.com.

Петицию, которую за сутки подписали почти 300 человек, опубликовали на сайте Change.org. Проблема заключается в том, что в городской больнице отсутствуют практически все врачи. Из-за этого, по словам жителей, в этом году полностью закрыли детское отделение, реанимацию, терапию и инфекционное отделение, где могли бы лечить коронавирус. В петиции сказано, что население города составляет 22 тысячи человек, а смертность превышает рождаемость на 100 человек. Ближайшая больница находится за 100 километров в Североуральске. Они отмечают, что не у всех есть физическая и финансовая возможность для такого лечения. Инициатор петиции Татьяна Гейденрейх говорит, что за полгода из Ивдельской больницы уволились пять врачей: главврач, его жена-анестезиолог, два терапевта и заведующая поликлиникой. По ее словам, инфекционное отделение также закрылось три месяца назад из-за отсутствия врача. А инфекционное отделение такое хорошее у нас сделали, отдельно стоящее. Сделали бы его под ковидный центр,говорит Гейденрейх. Она отмечает, что жителей, заболевших коронавирусом, отвозят в Карпинск или Краснотурьинск. КТ также делают в Краснотурьинске, он находится в 300 километрах от Ивделя. По ее словам, раньше проблему отсутствия врачей решали командировками. Сейчас такой практики нет, так как «в больнице нет денег, платить командировочные нечем». Гейденрейх добавила, что два года назад она уже публиковала петицию, в которой жаловалась на отсутствие гинеколога. Та петиция сработала, в больницу стал приезжать медик. Но и с этим специалистом есть трудности, в частности в городе все еще нельзя пройти УЗИ. Женщина уточнила, что не дожидаясь сбора подписей, она отдельно вышлет петицию в минздрав. Напомним, в Екатеринбурге из ЦГКБ № 1 массово увольняются медики. Медики Центральной больницы № 1 в Екатеринбурге сообщают о массовых увольнениях

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter