Плотина на проспекте Ленина в Екатеринбурге будет обследована за 2 млн рублей

Мэрия Екатеринбурга объявила конкурс на проведение обследования объекта культурного наследия федерального значения. Подрядчику предстоит изучить техническую документацию на «Здания и сооружения Екатерининского завода – «Монетки»: остатки древней плотины Исетского пруда с фрагментами в местах нахождения водосбросов», осмотреть имеющиеся дефекты, а также рассчитать техническую нагрузку на плотину.

Исполнитель должен подготовить план обследования и провести обмерные и геодезические работы. Кроме того, согласно контракту, подрядчик должен провести ряд уточняющих испытаний, которые определят, как функционирует пролетное строение.

Результатом работы должен стать отчет о том, в каком режиме допустима эксплуатация моста, и как сохранить его целостность.