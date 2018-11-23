Вышла добровольно: водитель из Нижнего Тагила уволен после инцидента со школьницей

Водитель маршрутного такси, курсирующего под номером 26, который высадил несовершеннолетнюю школьницу 21 ноября раньше остановки, на которую ехала девушка, рассказал подробности инцидента.

Мужчина сообщил, что завершал последний маршрут около 21:30. В салоне находились мальчик примерно семи лет и женщина. Школьницу водитель не заметил из-за спинок сидений, а сама девушка себя никак не проявляла, возможно, была в наушниках или спала, считает мужчина.

Женщина вышла на Уральском проспекте, тогда же водитель сообщил, что едет в парк. У «Бриза» вышел мальчик. Девушка вскочила и спросила, довезут ли ее домой.

Я даже испугался, потому что это было неожиданно, восстановил цепь событий шофер.

Мужчина рассказал, что спросил у девушки, сможет ли она дойти до дома пешком. На что девушка ответила утвердительно и улыбнулась.

По информации от водителя, от «Бриза», где он высадил школьницу, до «Пристани» не более километра расстояние. Также мужчина рассказал, что высадил девушку вне остановки.

Я прижался к правой стороне дороги, поближе к тротуару, не мешал никому. Там дорога прямая была, вела куда-то в район частного сектора, освещение было, пояснил он.

По словам водителя маршрутки, девушка не выглядела на свой возраст, поэтому он подумал, что она взрослая. Также он пояснил, что денег за проезд не взял, так как не довез до места назначения.

Я никогда бы не высадил малолетнего ребенка. Я всегда стараюсь людям помогать. Тем более, я ранее работал в милиции и знаю, что такое несовершеннолетние. Она могла бы сказать, я вот не могу дойти, довезите меня до дома, неужели бы я отказал ей? высказался мужчина.

После публикации истории со школьницей в СМИ, водитель маршрута №26 был уволен, сообщил «Уралинформбюро» предприниматель, отвечающий за вывод данного автобуса на рейс.