В Нижнем Тагиле Новый молодёжный театр открыл сезон после годичного простоя
Сегодня, 18:14ОбществоФото: TagilCity.ru
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22 ноября в Нижнем Тагиле Новый молодёжный театр открыл свой первый театральный сезон в новом составе. На церемонии открытия зрителей познакомили с артистами и показали спектакль «Хармс.Всеничего».
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Новый директор театра Наталья Мозжакова лично представила всех артистов, а также вручила зрителям подарки, которые ранее разыграли в соцсетях.
С середины лета мы активно работали, чтобы открыть этот сезон. Многое сделано, но многое еще нужно сделать. Театр должен снова начать яркую творческую жизнь,заявила Мозжакова.
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Фото: tagilcity.ru
После этого зрителям показали спектакль Александра Черепанова «Хармс.Всеничего».
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Фото: tagilcity.ru
Также директор театра анонсировала скорую постановку спектакля «Митина любовь» Александром Черепановым, и пригласила зрителей на новогоднюю сказку по пьесе «Зубная фея по имени Мотя», написанную завлитом театра Еленой Дроковой.
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