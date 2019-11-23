В Нижнем Тагиле Новый молодёжный театр открыл сезон после годичного простоя

Новый директор театра Наталья Мозжакова лично представила всех артистов, а также вручила зрителям подарки, которые ранее разыграли в соцсетях.

С середины лета мы активно работали, чтобы открыть этот сезон. Многое сделано, но многое еще нужно сделать. Театр должен снова начать яркую творческую жизнь,заявила Мозжакова.

Фото: tagilcity.ru

После этого зрителям показали спектакль Александра Черепанова «Хармс.Всеничего».

Фото: tagilcity.ru