Каждый житель Свердловской области должен банкам в среднем 255 тысяч рублей
Сегодня, 11:34ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Свердловская область заняла 66 место в рейтинге регионов России по закредитованности населения, согласно данным РИА «Рейтинг».
На Урале наиболее закредитованными считаются Тюменская, Курганская и Свердловская области. В Курганской области на одного жителя в среднем приходится долговая нагрузка по кредитам в размере 224 тысяч рублей, тюменцы должны 337 тысяч рублей в среднем, а свердловчане задолжали 255 тысяч рублей.
Общий уровень закредитованности россиян за год вырос с 44,9% до 47,1%. В пятерку наименее закредитованных вошли Крым, Ингушетия, Севастополь, Дагестан и Чечня.
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