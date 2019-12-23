Каждый житель Свердловской области должен банкам в среднем 255 тысяч рублей

На Урале наиболее закредитованными считаются Тюменская, Курганская и Свердловская области. В Курганской области на одного жителя в среднем приходится долговая нагрузка по кредитам в размере 224 тысяч рублей, тюменцы должны 337 тысяч рублей в среднем, а свердловчане задолжали 255 тысяч рублей.