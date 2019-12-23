Россияне стали выбирать для отдыха более дешевые туры

Так, согласно данным Travelata.ru, на Гоа в этом году планируют провести праздники 11% туристов, против 13% в прошлом году. Пограничная служба ФСБ отмечает, что за девять месяцев этого года Индию посетили 73,1 тысячи россиян, а это на 22,3% меньше, чем в прошлом году. При этом общее количество выездов за границу за год увеличилось на 14,2%.