Россияне стали выбирать для отдыха более дешевые туры

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Российские туристы для отдыха в новогодние праздники стали выбирать более дешевые направления, пишут «Новые Известия».
Наибольший интерес вызывают Турция, ОАЭ, Китай. Индия и Таиланд перестают пользоваться популярностью. По мнению экспертов, изменения связаны с сокращением предложений от туроператоров, которые опасаются недонагрузки по дорогим направлениям.
Так, согласно данным Travelata.ru, на Гоа в этом году планируют провести праздники 11% туристов, против 13% в прошлом году. Пограничная служба ФСБ отмечает, что за девять месяцев этого года Индию посетили 73,1 тысячи россиян, а это на 22,3% меньше, чем в прошлом году. При этом общее количество выездов за границу за год увеличилось на 14,2%.
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