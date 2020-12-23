В Екатеринбурге ресурсный центр для ЛГБТ признан иностранным агентом

Это не повлияет на их работу, пояснила пиар-менеджеа ресурсного центра Алла Чикинда.
Ресурсному центру для ЛГБТ это ничем не грозит. Мы будем продолжать работать, как и раньше,рассказала менеджер Znak.
Также к иностранным агентам причислили три организациии из Санкт-Петербурга: «Открытый Петербург», благотворительный фонд «Гуманитарное действие» и социально-ориентированную автономную некоммерческую организацию «Феникс плюс».
Все организации, включая «Акцент», занимаются защитой прав представителей ЛГБТ и работой с инфицированными ВИЧ.
Напомним, в конце ноября в Екатеринбурге житель Санкт-Петербурга Тимур Булатов сообщил о минировании в здании, где должен был состояться показ скандального ЛГБТ-фильма. Приехавшие силовики проверили помещение, взрывных устройств обнаружено не было.