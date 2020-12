В Екатеринбурге ресурсный центр для ЛГБТ признан иностранным агентом

Автономную некоммерческую организацию социально-правовых услуг «Акцент», которая в Екатеринбурге является юрлицом Ресурсного центра для ЛГБТ, внесли в список иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте министерства юстиции России.

Это не повлияет на их работу, пояснила пиар-менеджеа ресурсного центра Алла Чикинда. Ресурсному центру для ЛГБТ это ничем не грозит. Мы будем продолжать работать, как и раньше,рассказала менеджер Znak. Также к иностранным агентам причислили три организациии из Санкт-Петербурга: «Открытый Петербург», благотворительный фонд «Гуманитарное действие» и социально-ориентированную автономную некоммерческую организацию «Феникс плюс». Все организации, включая «Акцент», занимаются защитой прав представителей ЛГБТ и работой с инфицированными ВИЧ. Напомним, в конце ноября в Екатеринбурге житель Санкт-Петербурга Тимур Булатов сообщил о минировании в здании, где должен был состояться показ скандального ЛГБТ-фильма. Приехавшие силовики проверили помещение, взрывных устройств обнаружено не было. Житель Санкт-Петербурга признался в «минировании» ЛГБТ-площадки в Екатеринбурге

