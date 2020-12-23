В Екатеринбурге ресурсный центр для ЛГБТ признан иностранным агентом

Напомним, в конце ноября в Екатеринбурге житель Санкт-Петербурга Тимур Булатов сообщил о минировании в здании, где должен был состояться показ скандального ЛГБТ-фильма. Приехавшие силовики проверили помещение, взрывных устройств обнаружено не было.