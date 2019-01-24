Тагильская прокуратура не нашла состава преступления в обыске детей в «Фикс-Прайсе»

Прокуратура Дзержинского района и полиция после публикации TagilCity.ru материала об обыске несовершеннолетних без присутствия родителей в магазине «Фикс-Прайс» на ул. Юности, 14 провела проверку. В ходе проверки надзорное ведомство не усмотрело состава преступления в действиях продавцов.

По данному факту 31 октября 2018 года в отношении сотрудников магазина «Фикс-Прайс» вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 330 УК РФ (самоуправство), за отсутствием состава преступления,сообщается в ответе прокуратуры на запрос редакции TagilCity.ru.

Сотрудники магазина к ответственности привлечены не были. Торговая сеть «Фикс-Прайс» с октября 2018 года так и не дала никаких пояснений касательно произошедшего и не ответила на запрос редакции.

Между тем, родители несовершеннолетних тагильчан полагают, что оставление ситуации безнаказанной может привести к возрастанию подобных инцидентов в торговых сетях.

Задеты права ребенка, несовершеннолетнего без присутствия взрослых и полицейских персонал не имеет права обыскивать. Даже если это не ребенок, без полицейских обыск запрещен. Если сейчас будет бездействие пострадавших, то будет вероятность повторения случаев, говорит многодетная мама.

Обыск покупателей в торговых сетях без присутствия полиции запрещен, в случае с несовершеннолетними требуется присутствие их родителей.

Если есть подозрение на кражу, останавливает охранник и предлагает вернуть. Обычно, сразу возвращают, без конфликтов. Мы можем только задержать до приезда полиции. Самостоятельно обыскивать людей никому, тем более продавцам, нельзя. В обязанности продавцов вообще такое не входит, продавец сидит на кассе или работает в торговом зале. Для конфликтных ситуаций есть охрана или руководство магазина,рассказала редакции сотрудница одного из магазинов города.

Если вас хотят обыскать в магазине: