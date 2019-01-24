Житель Нижней Салды осужден на 8 лет за убийство брата с помощью ножки от табурета
Сегодня, 06:00ОбществоФото: pixabay.com
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30-летний житель Нижней Салды осужден на лет за убийство брата с помощью металлической ножки от табурета.
Сюжеты: Верхняя и Нижняя Салда
В феврале 2018 года мужчины вместе распивали спиртные напитки. Братья повздорили, и завязалась драка, в ходе которой осужденный ударил брата металлической ножкой от табурета. Удар пришелся на селезенку, из-за чего произошло кровоизлияние, в результате которого мужчина скончался на месте.
Суд признал обвиняемого виновным и приговорил к восьми годам колонии, сообщает СУ СК РФ по Свердловской области.
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