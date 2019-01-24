Житель Нижней Салды осужден на 8 лет за убийство брата с помощью ножки от табурета

В феврале 2018 года мужчины вместе распивали спиртные напитки. Братья повздорили, и завязалась драка, в ходе которой осужденный ударил брата металлической ножкой от табурета. Удар пришелся на селезенку, из-за чего произошло кровоизлияние, в результате которого мужчина скончался на месте.