Путин в спецкостюме посетил больницу для зараженных коронавирусом в Коммунарке
Сегодня, 19:54ОбществоФото: kremlin.ru
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Сегодня, 24 марта, Владимир Путин посетил больницу в Коммунарке, где лежат зараженные коронавирусом и с подозрением на него, сообщает пресс-служба Кремля.
Сюжеты: Коронавирус
Во время визита в больницу Путин надел спецкостюм. В разговоре с главврачом больницы Денисом Проценко президент отметил, что в учреждении «всё работает, как часики». Врач отметил, что если случится всплеск заражений, как это произошло в Италии, госпиталь готов трансформировать 606 коек в 190 реанимационных. Также в больнице есть достаточное количество аппаратов ИВЛ.
Напомним, сегодня количество заразившихся коронавирусом возросло до 495 человек, в частности, четыре новых случая в Свердловской области.
Карта распространения коронавируса в России
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