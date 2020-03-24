Путин в спецкостюме посетил больницу для зараженных коронавирусом в Коммунарке

Во время визита в больницу Путин надел спецкостюм. В разговоре с главврачом больницы Денисом Проценко президент отметил, что в учреждении «всё работает, как часики». Врач отметил, что если случится всплеск заражений, как это произошло в Италии, госпиталь готов трансформировать 606 коек в 190 реанимационных. Также в больнице есть достаточное количество аппаратов ИВЛ.