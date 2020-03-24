В лаборатории Екатеринбурга рассказали о том, как проверяют пациентов на коронавирус

Пробы в лабораторию доставляют круглосуточно через отдельный вход в здание. Специалисты, которые принимают материал, работают в спецкостюмах. Ранее за день в лаборатории делали анализы 500 проб, теперь эта цифра увеличилась до 700 в день. В связи с этим сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора работают в усиленном режиме.

Специалисты работают в количестве девяти человек в три смены. Для окончательного результата проверки анализа требуется шесть часов. Если он отрицательный, то об этом выдается заключение. Если же проба показала положительный результат, то биоматериал на самолете доставляется в Новосибирск в центр «Вектор», там делается окончательное заключение.

На сегодняшний день в Свердловской области нет таких лабораторий, которые бы позволили не делать перепроверку в Новосибирске, а сразу выдавать заключение. При этом специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора уверены, что местную лабораторию можно переделать в такую.

Наборы для взятия анализов, мазков из горла и носа, поступают в Екатеринбург бесперебойно. По словам главного врача Центра Ирины Чистяковой, на сегодня в лаборатории проведено более восьми тысяч исследований. Кроме коронавируса специалисты делают анализы проб пациентов с ОРВИ и пневмонией.

Наша лaборатория востребoвана, пoтому чтo мы единственные в региoне, кто рабoтает с данными прoбами. Мы вoшли в списoк 15 лаборатoрий, котoрым разрешили провoдить исследoвания на корoнавирус. У нас есть еще два филиaла, у котoрых есть возмoжность пoдключить свои лабoратории,отметила Чистякова.