Меньше людей — меньше выручка. Как коронавирус повлиял на торговлю и досуг в Тагиле
Городские библиотеки, музеи, кинотеатр и спортзалы временно закрыты для посещения тагильчан из-за распространения коронавируса. TagilCity.ru выяснило, в каком режиме работают частные общественные заведения Нижнего Тагила, и насколько сильно пандемия ударила им «по карману».
Торговый центр «Кит» потерял 15-20% посетителей из-за коронавируса, сообщила руководитель Татьяна Суханова. Посещаемость ТРЦ «Александровский пассаж» практически не изменилась, а вот уровень продаж стал ниже, правда, не из-за пандемии.
Что касается продаж, то, скорее всего, они уменьшились не из-за коронавируса, а из-за того, что нет денег у народа, рассказал TagilCity.ru директор торгового центра Алексей Фертиков.
Значительное снижение посетителей ощущает кинотеатр «Россия». По словам специалиста заведения, клиентов привлекают за счёт информации о проведенных мерах безопасности.
Конечно, снизилась посещаемость — кто-то боится, наверно, кто-то просто не знает, работаем мы или нет. Оповещаем по телефону. Сейчас каникулы. В хорошее время дети бы шли коллективно, с лагерями, а сейчас всё отменено, и мы очень чувствуем это, сообщили в кинотеатре «Россия».
Сотрудница фитнес-клуба «Халк» рассказывает, что снижение посещаемости, действительно, отразилось на выручке, чего нельзя сказать про фитнес-клуб Metrofitness — клиентов стало меньше, но заведение от этого не пострадало.
Мы, если честно, не сильно страдаем, потому мы пока открыты и люди из залов, которые закрылись, приходят к нам, сказали в «Metrofitness».
Работа ресторанов «Своя компания» и «Ем Сам» практически не изменилась ни в зале, ни на доставке.
Посетителей стало чуть меньше. Практически ничего не изменилось. Мы предлагаем антисептик и рассадку на метр, если народу мало. Некоторые смеются, некоторые не боятся,рассказала менеджер ресторана «Ем Сам».
Спад посещаемости наблюдается в барах «Небар» и «Гора». Вечеринки в заведениях ограничили до 49 человек, что отразилось на выручке.
Спад у нас, конечно. Он по всей России есть. Если посещаемость упала, значит и выручка упала, сообщили в «Небаре».
Напомним, в конце января мы рассказывали, что из-за распространения коронавируса в мире и ограничение на международное сообщение тагильским турфирмам пришлось приостановить продажу туров в КНР. Накануне РИА «Новости» сообщили об ограничении авиасообщения со всеми странами мира.