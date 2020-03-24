Торговый центр «Кит» потерял 15-20% посетителей из-за коронавируса, сообщила руководитель Татьяна Суханова. Посещаемость ТРЦ «Александровский пассаж» практически не изменилась, а вот уровень продаж стал ниже, правда, не из-за пандемии.

Что касается продаж, то, скорее всего, они уменьшились не из-за коронавируса, а из-за того, что нет денег у народа, рассказал TagilCity.ru директор торгового центра Алексей Фертиков.

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Значительное снижение посетителей ощущает кинотеатр «Россия». По словам специалиста заведения, клиентов привлекают за счёт информации о проведенных мерах безопасности.

Конечно, снизилась посещаемость — кто-то боится, наверно, кто-то просто не знает, работаем мы или нет. Оповещаем по телефону. Сейчас каникулы. В хорошее время дети бы шли коллективно, с лагерями, а сейчас всё отменено, и мы очень чувствуем это, сообщили в кинотеатре «Россия».

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Сотрудница фитнес-клуба «Халк» рассказывает, что снижение посещаемости, действительно, отразилось на выручке, чего нельзя сказать про фитнес-клуб Metrofitness — клиентов стало меньше, но заведение от этого не пострадало.

Мы, если честно, не сильно страдаем, потому мы пока открыты и люди из залов, которые закрылись, приходят к нам, сказали в «Metrofitness».

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Работа ресторанов «Своя компания» и «Ем Сам» практически не изменилась ни в зале, ни на доставке.

Посетителей стало чуть меньше. Практически ничего не изменилось. Мы предлагаем антисептик и рассадку на метр, если народу мало. Некоторые смеются, некоторые не боятся,рассказала менеджер ресторана «Ем Сам».

Спад посещаемости наблюдается в барах «Небар» и «Гора». Вечеринки в заведениях ограничили до 49 человек, что отразилось на выручке.

Спад у нас, конечно. Он по всей России есть. Если посещаемость упала, значит и выручка упала, сообщили в «Небаре».

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