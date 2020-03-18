Путин призвал россиян не закупать продукты впрок из-за коронавируса

Особое внимание правительство уделяет наиболее крупным компаниям, играющим ключевую роль в российской экономике.

Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что проблем с продуктами в стране нет, и ситуация с поставками продовольствия отмечается как стабильная. В магазинах происходит постоянное отслеживание наличия продуктов питания и товаров первой необходимости.

Кроме того, Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сообщает о том, что в России нет резкого увеличения цен на продукты. Данный вывод базируется из проведенной накануне проверки совместно с руководством органов АПК всех регионов.

Отметим, что в основном россиянами скупаются продукты длительного срока хранения, такие как замороженная продукция, крупы и бакалея.

Константин Локтев, директор по работе с ритейлерами «Nielsen Россия» отмечает, что подобный ажиотаж может быть вызван не только в связи с угрозой коронавируса, но и в связи с ослаблением рубля.