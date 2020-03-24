В Екатеринбурге УК закрыла на карантин 25-этажный жилой дом
Сегодня, 20:37ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге на одном из жилых домов управляющая компания разметила объявление о карантине, пишет Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
На 25-этажном доме появилось объявление, подписанное УК «Чкаловская», о том, что в связи с пандемией коронавируса там вводится карантин. До этого двух жильцов увезли в больницу с подозрением на заражение. По словам жильцов, после этого врачи из детской и взрослой поликлиник взяли анализы у детей, и записали фамилии всех проживающих в доме.
В свердловском оперативном штабе по противодействию распространению коронавируса отметили, что размещение таких объявлений недопустимо. В Роспотребнадзоре также сообщили, что на карантин жилые дома помещать нельзя, в случае контактов с зараженными, жильцы должны находиться под меднаблюдением.
Карта распространения коронавируса в России
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