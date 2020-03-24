В Екатеринбурге УК закрыла на карантин 25-этажный жилой дом

На 25-этажном доме появилось объявление, подписанное УК «Чкаловская», о том, что в связи с пандемией коронавируса там вводится карантин. До этого двух жильцов увезли в больницу с подозрением на заражение. По словам жильцов, после этого врачи из детской и взрослой поликлиник взяли анализы у детей, и записали фамилии всех проживающих в доме.