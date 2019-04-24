Житель Верхней Пышмы обвиняется в мошенничестве на 448 тысяч рублей
Сегодня, 20:14ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Верхней Пышме перед судом предстанет местный житель, который обвиняется в мошенничестве в сфере грузоперевозок на 448 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Мужчина зарегистрировался на сайте по грузовым перевозкам на территории России. Когда ему поступали звонки от потенциальных клиентов, он представлялся начальником отдела логистики и просил перевести предоплату за услуги в размере 50% от стоимости услуг. При этом он использовал реквизиты организации, к которой не имел отношения.
От действий обвиняемого пострадали 11 человек, общий ущерб, причиненный им, составил 448 тысяч рублей.
Дело о мошенничестве передано в суд, обвиняемому грозит до 6 лет заключения.
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