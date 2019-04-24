Житель Верхней Пышмы обвиняется в мошенничестве на 448 тысяч рублей

Мужчина зарегистрировался на сайте по грузовым перевозкам на территории России. Когда ему поступали звонки от потенциальных клиентов, он представлялся начальником отдела логистики и просил перевести предоплату за услуги в размере 50% от стоимости услуг. При этом он использовал реквизиты организации, к которой не имел отношения.