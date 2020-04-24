В Свердловской области пассажиров общественного транспорта обяжут носить маски
Сегодня, 19:28ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской области в общественный транспорт не будут пускать пассажиров без медицинских масок. Об этом на брифинге сообщил главный государственный санитарный врач региона Дмитрий Козловских, пишет Е1.
Сюжеты: Коронавирус
По его словам, общественный транспорт — это зона риска распространения коронавируса. В связи с этим для пассажиров будет введен обязательный масочный режим. При этом Козловских отметил, что дата выхода распоряжения и его форма пока неизвестны.
Напомним, на сегoдняшний день в Свердловскoй облaсти зарегистрирoвано 33 нoвых случая заражения COVID-19.
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