Владимир Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Сегодня, 15:34ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Владимир Путин подписал указ о переносе Дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Дату — 3 сентября — в 1945 году утвердили власти СССР. Он была и остается значимой для всех ветеранов страны.
Как сообщает «Российская газета», спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что над вопросом трудились специалисты Минобороны, МИД и Военно-исторического общества. По ее словам, это исторический факт который «никуда не деть и не спрятать».
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