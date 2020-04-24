Владимир Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Дату — 3 сентября — в 1945 году утвердили власти СССР. Он была и остается значимой для всех ветеранов страны.

Как сообщает «Российская газета», спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что над вопросом трудились специалисты Минобороны, МИД и Военно-исторического общества. По ее словам, это исторический факт который «никуда не деть и не спрятать».