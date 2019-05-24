В Нижнем Тагиле по УДО выпустили московского экс-генерала СКР Никандрова
24 мая суд Нижнего Тагила принял решение об освобождении по УДО бывшего генерала Следственного комитета России Дениса Никандрова, сообщает ТАСС.
Замруководителя управления СК по Москве Никандров был приговорен к пяти с половиной годам лишения свободы. Он был признан виновным в получении взятки в размере 500 тысяч долларов.
Никандров вместе с замруководителя управления СК по Москве и его заместителем Александром Ламоновым были задержаны в июле 2016 года. По версии следствия, обвиняемые получили от вора в законе Шакро Молодого взятку в размере 500 тысяч долларов за переквалификацию обвинения его подручному Андрею Кочуйкову, который принимал участие в перестрелке у ресторана Elements на Рочдельской улице в декабре 2015 года.
Представитель суда сообщил, что администрация исправительного учреждения охарактеризовала Никандрова положительно. Прокурор также не возражал против удовлетворения ходатайства.
Удовлетворено ходатайство Дениса Никандрова об УДО на неотбытый срок в размере 1,5 года и 11 дней, сказал представитель суда.
Никандров будет освобожден после вступления решения в законную силу.