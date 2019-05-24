В Нижнем Тагиле по УДО выпустили московского экс-генерала СКР Никандрова

Замруководителя управления СК по Москве Никандров был приговорен к пяти с половиной годам лишения свободы. Он был признан виновным в получении взятки в размере 500 тысяч долларов.

Никандров вместе с замруководителя управления СК по Москве и его заместителем Александром Ламоновым были задержаны в июле 2016 года. По версии следствия, обвиняемые получили от вора в законе Шакро Молодого взятку в размере 500 тысяч долларов за переквалификацию обвинения его подручному Андрею Кочуйкову, который принимал участие в перестрелке у ресторана Elements на Рочдельской улице в декабре 2015 года.

Представитель суда сообщил, что администрация исправительного учреждения охарактеризовала Никандрова положительно. Прокурор также не возражал против удовлетворения ходатайства.

Удовлетворено ходатайство Дениса Никандрова об УДО на неотбытый срок в размере 1,5 года и 11 дней, сказал представитель суда.