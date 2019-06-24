В Екатеринбурге демонтируют подземный переход

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В Екатеринбурге на пересечении улиц Фронтовых бригад — Старых Большевиков уберут подземный переход. На сайте госзакупок за демонтаж перехода заказчик предлагает 45,2 млн рублей.
Сюжеты: Екатеринбург
Заказчиком выступает МКУ «Городское благоустройство». Подрядчик должен будет убрать облицовку лестниц, подземной части и засыпать котлован.
После всех работ подрядчик должен будет облагородить территорию: сделать покрытие, разметку, посадить газон и деревья, установить светофоры и ограждения.
По условиям аукциона все работы должны быть выполнены до октября 2020 года.
Напомним, в 2016 году переход признали аварийным.
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