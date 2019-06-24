В Екатеринбурге демонтируют подземный переход

Заказчиком выступает МКУ «Городское благоустройство». Подрядчик должен будет убрать облицовку лестниц, подземной части и засыпать котлован.

После всех работ подрядчик должен будет облагородить территорию: сделать покрытие, разметку, посадить газон и деревья, установить светофоры и ограждения.