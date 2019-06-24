В Екатеринбурге оштрафован начальник подразделения департамента мэрии

Прокуратура проверила соблюдение требований законодательства на контрактной системе и установила, что в декабре 2018 года департамент разместил на сайте госзакупок извещение о запросе котировок на заключение муниципального контракта на 131 тысячу 174 рубля на оказание услуг по проведению предрейсовой проверки техсостояния легковых автомобилей.

В проекте контракта не были установлены положения о правах заказчика и исполнителя, взаимодействия сторон, источнике финансирования, гарантийных обязательств, а также реквизиты сторон.

За нарушение требований в отношении виновного должностного лица вынесли постановление по статье «Определение содержания извещения о проведении запроса котировок с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок» (ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ).