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#домахорошо
В Екатеринбурге оштрафован начальник подразделения департамента мэрии
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Екатеринбурге оштрафован начальник подразделения департамента мэрии

Сегодня, 11:58ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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