«Письмо деду»: свердловская киностудия снимет фильм по детским письмам фронтовикам

Акция «Письмо деду», стартовавшая в конце апреля, заключалась в том, что дети должны были написать письма для своих близких, ушедших на фронт или работавших в тылу, с рассказом как теперь изменилась жизнь и что происходит в мире. Некоторые конкурсанты даже сочиняли стихи.