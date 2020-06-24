«Письмо деду»: свердловская киностудия снимет фильм по детским письмам фронтовикам
Сегодня, 11:58ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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На основе писем школьников Свердловской области, участвовавших в акции «Письмо Деду» снимут документальное кино, сообщает «Тагильский рабочий» со ссылкой на Свердловскую киностудию.
Сюжеты: Екатеринбург
Акция «Письмо деду», стартовавшая в конце апреля, заключалась в том, что дети должны были написать письма для своих близких, ушедших на фронт или работавших в тылу, с рассказом как теперь изменилась жизнь и что происходит в мире. Некоторые конкурсанты даже сочиняли стихи.
Как рассказывают организаторы проекта, из 1101 конкурсной работы было выбрано 10. Школьники, чьи письма прошли отбор, примут участие в написании сценария к документальному фильму вместе со специалистами киностудии.
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