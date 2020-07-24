Екатеринбуржцы собирают подписи на переименование улицы в честь хирурга Мансурова

1000 жителей Екатеринбурга уже подписались под петицией в честь переименования улицы или сквера в честь хирурга Юрия Владимировича Мансурова, который заразился COVID-19 и умер. Семьи Мансурова, жена и дочь семи лет, остались без кормильца и жители Екатеринбурга в петиции также просят правительство Свердловской области оказать материальную помощь семье.