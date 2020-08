Свердловские активисты собрали нужное число подписей за возврат прямых выборов мэра

В Свердловской области активисты собрали 10 тысяч подписей в поддержку инициативы возврата прямых выборов мэра, сообщается в группе «Народная инициатива» во «Вконтакте».

Вот мы и приблизились к заветному числу подписей за возврат прямых выборов мэров! говорится в сообщении. Там отмечается, что сбор подписей не будет прекращен и продолжится до 10 сентября. Напомним, законопроект о возврате прямых выборов мэра был внесен в Законодательное собрание Свердловской области. Однако, чтобы его рассмотрели, требуется собрать 10 тысяч подписей. Сбор подписей стартовал с начала августа. В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле полиция неоднократно просила убрать кубы для сбора подписей. Депутат гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков получил штраф в размере 20 тысяч рублей за организацию незаконного публичного мероприятия.

