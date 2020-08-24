Свердловские активисты собрали нужное число подписей за возврат прямых выборов мэра

Свердловские активисты собрали нужное число подписей за возврат прямых выборов мэра

Сегодня, 11:29ОбществоPhoto: группа "Народная инициатива" во "Вконтакте"
В Свердловской области активисты собрали 10 тысяч подписей в поддержку инициативы возврата прямых выборов мэра, сообщается в группе «Народная инициатива» во «Вконтакте».

Вот мы и приблизились к заветному числу подписей за возврат прямых выборов мэров! говорится в сообщении.

Там отмечается, что сбор подписей не будет прекращен и продолжится до 10 сентября.

Напомним, законопроект о возврате прямых выборов мэра был внесен в Законодательное собрание Свердловской области. Однако, чтобы его рассмотрели, требуется собрать 10 тысяч подписей.

Сбор подписей стартовал с начала августа. В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле полиция неоднократно просила убрать кубы для сбора подписей. Депутат гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков получил штраф в размере 20 тысяч рублей за организацию незаконного публичного мероприятия.

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