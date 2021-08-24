Больше трех тонн яблок принесли екатеринбуржцы в городской зоопарк

Сотрудники пытаются сохранить урожай. В этом году для приматов и медведей уже варят компоты и готовят диетический мармелад, рассказывают в пресс-службе екатеринбургского зоопарка.
При этом по-прежнему продолжается прием ягод, например, облепихи или черноплодной рябины, подсолнухов, кабачков, тыквы и свежей ботвы.
Оставлять угощения для животных разрешается с 08.00 до 21.00 на служебной проходной. Она располагается со стороны улицы Лцначарского.
Напомним, в 2022 году ожидается переезд белой медведицы из Москвы в Екатеринбургский зоопарк. Такое решение было принято после смерти Умки. Экспертиза показала, что причиной его смерти стала онкология, хотя сначала считалось, что он съел брошенный посетителями мячик.