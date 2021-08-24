Больше трех тонн яблок принесли екатеринбуржцы в городской зоопарк

Больше трех тонн яблок принесли екатеринбуржцы в городской зоопарк
Больше трех тонн яблок принесли екатеринбуржцы в городской зоопарк
Сегодня, 15:35ОбществоФото: 1MI
Больше трех тонн яблок принесли жители Екатеринбурга в городской зоопарк. Фруктами забиты все морозильные камеры и склады. Работники просят жителей остановиться.

Сотрудники пытаются сохранить урожай. В этом году для приматов и медведей уже варят компоты и готовят диетический мармелад, рассказывают в пресс-службе екатеринбургского зоопарка.

При этом по-прежнему продолжается прием ягод, например, облепихи или черноплодной рябины, подсолнухов, кабачков, тыквы и свежей ботвы.

Оставлять угощения для животных разрешается с 08.00 до 21.00 на служебной проходной. Она располагается со стороны улицы Лцначарского.

Напомним, в 2022 году ожидается переезд белой медведицы из Москвы в Екатеринбургский зоопарк. Такое решение было принято после смерти Умки. Экспертиза показала, что причиной его смерти стала онкология, хотя сначала считалось, что он съел брошенный посетителями мячик.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
животныезоопаркЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы