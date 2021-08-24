Больше трех тонн яблок принесли екатеринбуржцы в городской зоопарк

Напомним, в 2022 году ожидается переезд белой медведицы из Москвы в Екатеринбургский зоопарк. Такое решение было принято после смерти Умки. Экспертиза показала, что причиной его смерти стала онкология, хотя сначала считалось, что он съел брошенный посетителями мячик.