Для строительства новой котельной на Максарева демонтируют канализацию в Тагиле

Ливневая канализация будет демонтирована и списана на Вагонке в Нижнем Тагиле для строительства новой котельной на улице Максарева, 7. Соответствующее постановление подписал глава города Владислав Пинаев.

В связи со строительством газовой котельной эксплуатировать дальше ливневую канализацию будет невозможно. «Горэнерго-НТ» демонтирует сооружение от первого подъезда на улице Калинина, 115 до ЦГБ № 1 на улице Максарева, 5. В реестр муниципального имущества будут внесены изменения. Напомним, проект на строительство котельной должен быть готов до 31 декабря 2021 года, на него было выделено 513,5 тысячи рублей. Цена самой котельной составляет 18,7 миллиона рублей. Сейчас на улице Максарева, 7 находится пустырь, на котором раньше был недостроенный интернат. Новую газовую котельную планируется построить на улице Максарева на Вагонке в Тагиле 3 Фото Новую газовую котельную планируют построить на улице Максарева, 7 в Дзержинском районе Нижнего Тагила.

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