Для строительства новой котельной на Максарева демонтируют канализацию в Тагиле

В связи со строительством газовой котельной эксплуатировать дальше ливневую канализацию будет невозможно.
«Горэнерго-НТ» демонтирует сооружение от первого подъезда на улице Калинина, 115 до ЦГБ № 1 на улице Максарева, 5. В реестр муниципального имущества будут внесены изменения.
Напомним, проект на строительство котельной должен быть готов до 31 декабря 2021 года, на него было выделено 513,5 тысячи рублей. Цена самой котельной составляет 18,7 миллиона рублей. Сейчас на улице Максарева, 7 находится пустырь, на котором раньше был недостроенный интернат.