В Екатеринбурге арестован обвиняемый в попытке убийства соседа выстрелом в голову

Как сообщили в ведомстве, сначала дело расследовали следственные органы, так как действия обвиняемого были расценены как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Однако в ходе выяснения обстоятельств было установлено, что обвиняемый имел умысел на убийство. Поэтому делом занялся Следственный комитет.