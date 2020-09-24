В Екатеринбурге арестован обвиняемый в попытке убийства соседа выстрелом в голову

В Екатеринбурге арестован обвиняемый в попытке убийства соседа выстрелом в голову

Сегодня, 15:12ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге под стражу был заключен 37-летний мужчина, которого подозревают в выстреле в голову своего соседа, сообщает E1.

В течение полугода обвиняемый находился дома. Однако накануне Свердловский областной суд решил заключить его под стражу по ходатайству сотрудников Следственного комитета.

Как сообщили в ведомстве, сначала дело расследовали следственные органы, так как действия обвиняемого были расценены как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Однако в ходе выяснения обстоятельств было установлено, что обвиняемый имел умысел на убийство. Поэтому делом занялся Следственный комитет.

Напомним, в Екатеринбурге расследуется громкое дело об убийстве двух девушек на Уктусе. Для обвиняемого было запрошено пожизненное лишение свободы.

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