В Екатеринбурге арестован обвиняемый в попытке убийства соседа выстрелом в голову

В Екатеринбурге под стражу был заключен 37-летний мужчина, которого подозревают в выстреле в голову своего соседа, сообщает E1.

В течение полугода обвиняемый находился дома. Однако накануне Свердловский областной суд решил заключить его под стражу по ходатайству сотрудников Следственного комитета. Как сообщили в ведомстве, сначала дело расследовали следственные органы, так как действия обвиняемого были расценены как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Однако в ходе выяснения обстоятельств было установлено, что обвиняемый имел умысел на убийство. Поэтому делом занялся Следственный комитет. Напомним, в Екатеринбурге расследуется громкое дело об убийстве двух девушек на Уктусе. Для обвиняемого было запрошено пожизненное лишение свободы. Гособвинение запросило пожизненное заключение обвиняемому в убийстве на Уктусе

