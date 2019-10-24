В тагильской колонии планируют делать мебель для следователей

Свердловские заключенные изготовят мебель для следственного комитета. За это ГУФСИН получит 32 миллиона рублей. Договоренность была достигнута на выставке средств обеспечения безопасности государства «Interpolitex-2019», которая накануне прошла в Москве на ВДНХ.

На выставочном стенде была представлена офисная мебель, которую изготовили заключенные ИК-10 (Екатеринбург) и ИК-13 (Нижний Тагил).

В этих колониях заключенные изготавливают мебель не только для офисов, но и школ, и детских садов. Основными заказчиками являются государственные и муниципальные организации.