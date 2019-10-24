В тагильской колонии планируют делать мебель для следователей
Сегодня, 15:24ОбществоФото: сайт ГУФСИН по Свердловской области
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Заключенные тагильской колонии ИК-13 будут изготавливать мебель для следственного комитета, сообщает «Комсомольская правда».
Свердловские заключенные изготовят мебель для следственного комитета. За это ГУФСИН получит 32 миллиона рублей. Договоренность была достигнута на выставке средств обеспечения безопасности государства «Interpolitex-2019», которая накануне прошла в Москве на ВДНХ.
На выставочном стенде была представлена офисная мебель, которую изготовили заключенные ИК-10 (Екатеринбург) и ИК-13 (Нижний Тагил).
В этих колониях заключенные изготавливают мебель не только для офисов, но и школ, и детских садов. Основными заказчиками являются государственные и муниципальные организации.
В ИК-13, где отбывают наказание бывшие силовики, мебель изготавливается уже несколько лет. В ИК-10 производство началось только в этом году.
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