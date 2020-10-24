Злые хаски и неконтролируемые алабаи. Почему домашние собаки становятся опасными

Люди должны понимать, какая и для чего им нужна собака. Среди собачьих пород насчитывается около 400, и все они существенно отличаются друг от друга. Есть комнатно-декоративные собаки, а есть охотничьи и служебные, бывают просто метисы. У каждой породы свой характер и предназначение. Брать собаку в качестве игрушки будет себе дороже. Например, алабай — мощная сторожевая собака, к его воспитанию надо подходить очень серьезно. Все тренировки алабая должны проводиться под присмотром опытного тренера. Хаски, как настоящие ездовые собаки, очень активны и нуждаются в постоянных физических нагрузках. Таким собакам нужно выплескивать энергию, иначе она может накапливаться и трансформироваться в негативные формы. Маленький джек-рассел-терьер — охотничья собака. От скуки и отсутствия занятий этот компаньон превращается в ураган, который сметает все на своем пути, начиная от хозяйской обуви и заканчивая предметами интерьера. При этом хозяева начинают считать пса дефектным, не понимая, что проблема не в животном.