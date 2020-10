Злые хаски и неконтролируемые алабаи. Почему домашние собаки становятся опасными

Хаски загрыз маленькую собачку в парке Нижнего Тагила, алабай растерзал домашнюю любимицу на глазах у хозяйки. Все чаще в СМИ появляются сообщения об агрессии домашних собак. И если объяснение злости бродячих голодных псов можно найти. То почему опасными становятся и домашние животные?

Домашние собаки агрессивно ведут себя на улицах и нападают на сородичей. Нередко их жертвами становятся люди. Вспоминаются слова из детской песни Юнны Мориц: «Собака бывает кусачей, только от жизни собачьей…». Случаи нападения домашних собак участились, и нередко собачьи схватки заканчиваются тяжелыми увечьями либо смертью питомцев. В Нижнем Тагиле в мае большая собака, похожая на алабая, на глазах у прохожих загрызла той-терьера. Песик шел на поводке с хозяйкой, а бросившаяся на него собака гуляла без присмотра. Алабай несколько раз укусил той-терьера. Пострадавшее животное скончалось по пути в ветеринарную клинику. Местные жители рассказали, что пса погулять без надзора отпускают хозяева. В сентябре на площадке для выгула собак сибирский хаски загрыз джек-рассел-терьера. Собачья драка произошла в тот момент, когда хозяева отвлеклись. Крупный кобель схватил и крепко держал в зубах джек-рассела, мотая головой из стороны в сторону. Собаку вырвали из пасти хаски, но ветеринарам спасти животное не удалось. Еще одну маленькую собачку разорвал пес возле районной администрации Нижнего Тагила в сентябре. Хозяйка гуляла с той-терьером, и внезапно на ее любимца набросился пес в ошейнике. Разъяренная собака искалечила той-терьера, спасти которого не было возможности. Напавший пес был без поводка и намордника. Бывает после собачьих драк питомцы остаются живы, но сильно страдает их экстерьер и психика. Это особенно важно для выставочных собак, которые участвуют в шоу, и возлагавших на них надежды владельцев. Photo: pixabay.com Почему друг человека становится врагом? Одна из причин — восприятие собаки, как игрушки, безответственность людей. Щенка берут недобросовестные хозяева, наиграются с ним, а когда он вырастет, выбрасывают на улицу как вещь. Собака кочует, потом, возможно, попадает на передержку, к новым хозяевам. Если собака жила в семье, где ее пинали и обижали, она может быть трусливой, злой и агрессивной. Психика животного страдает, и новым владельцам это сложнее контролировать. Люди должны понимать, какая и для чего им нужна собака. Среди собачьих пород насчитывается около 400, и все они существенно отличаются друг от друга. Есть комнатно-декоративные собаки, а есть охотничьи и служебные, бывают просто метисы. У каждой породы свой характер и предназначение. Брать собаку в качестве игрушки будет себе дороже. Например, алабай — мощная сторожевая собака, к его воспитанию надо подходить очень серьезно. Все тренировки алабая должны проводиться под присмотром опытного тренера. Хаски, как настоящие ездовые собаки, очень активны и нуждаются в постоянных физических нагрузках. Таким собакам нужно выплескивать энергию, иначе она может накапливаться и трансформироваться в негативные формы. Маленький джек-рассел-терьер — охотничья собака. От скуки и отсутствия занятий этот компаньон превращается в ураган, который сметает все на своем пути, начиная от хозяйской обуви и заканчивая предметами интерьера. При этом хозяева начинают считать пса дефектным, не понимая, что проблема не в животном. Не совсем правильно считать опасными категорию так называемых бойцовских псов. По словам кинологов, понятия бойцовская собака на смом деле не существует. Это крайне дилетантское выражение. Любая собака может искалечить другую собаку. У меня у самой бультерьеры. Они и мухи не обидели за 30 лет, как я их держу. И все, кого я знаю, достаточно мирные собаки. И сколько испорченных собак совершенно других пород. И ротвейлер может задрать собачонку, и доберман, любая крупная собака может задрать другую собаку, рассказывает руководитель клуба собаководства «Контакт» Ульяна Казакова. Владельцу каждой собаки нужно хорошо понимать предназначение и особенности питомца. Но часто встречается, так называемое, народное разведение собак, когда люди покупают животное не в питомнике, а у кого-то с рук, при этом не получая нужных рекомендаций. Photo: pixabay.com На обывательский взгляд они их стаффордами и питами, по-всякому называют. Конечно, там может быть разное. Но опасность ровно такая же, как от любой собаки такого размера, такого веса. Уже дальше зависит, какой психики собаки вязались, в какой атмосфере росли животные, как они воспитывались, как дрессировались. Насколько ответственно люди относились, а не просто купили игрушку в дом, потом игрушка выросла, говорит Ульяна Казакова. Бывает, что некоторые хозяева так уверены в безобидности своих четвероногих, что выпускают их на самовыгул. Нерадивые владельцы думают, что собака побегает и вернется обратно. Тем более, она «знает всех в округе и ее все знают». Но пес вполне может встретить незнакомого сородича и начать защищать свою территорию от чужака. В России недостаточно отрегулирован вопрос выгула собак. Во многих городах отведено мало мест для того, чтобы погулять с питомцем. Владельцам приходится выводить собак «за угол». Как часто выходит, с одной стороны дома размещена детская площадка, а с другой — собачье «минное» поле. Вопрос о площадках для выгула собак довольно часто поднимается в кругу собачников, но остается без должного внимания со стороны муниципалитетов. Поэтому собак приходится выгуливать в лучшем случае на пустырях. В Нижнем Тагиле таких мест и вовсе немного. Например, на Вые — площадка в парке «Народный», не так давно появилась еще одна площадка на Лебяжке. Может так произойти, что домашняя собака на прогулке выйдет из-под контроля и нападет на человека. Так, в Нижней Салде овчарка напала на двоих детей. Девочка покормила безнадзорную собаку. Животное пошло за ребенком, но после рядом появилась овчарка, которая укусила девочку за лицо. В тот же день поступило обращение о нападении овчарки на четырехлетнего мальчика. Ребенок также получил укушенные раны лица. В отношении детей проведена медицинская экспертиза, направлен в суд иск о возмещении потерпевшим морального вреда. Photo: pixabay.com Как сообщает адвокат Андрей Володин, с владельца можно взыскивать в гражданском порядке весь ущерб, который причинен его животным, как материальный, так и моральный. Сначала нужно доказать, кому принадлежит собака.

Вызвать правоохранителей, взять с людей объяснения, найти свидетелей, сделать фото, видео, составить акт.

С владельца собаки можно взыскать расходы на лечение, компенсацию морального вреда. Юрист нижнетагильского клуба служебного собаководства Ольга Трофимова объясняет, что сумма компенсаций в среднем от 30 до 60 тысяч рублей с владельца пса. Если потерпевший окажется сам виноват — три тысячи рублей. Если собака напала на другую собаку, схема действий похожа. Надо зафиксировать травмы, желательно в государственной лечебнице. Точно также как побои снять с человека. И обращаться с иском в суд. Можно собрать справки и договориться «на берегу» с владельцами. Если владельцы вменяемые, они согласятся и оплатят свою неосмотрительность. Если владельцы упираются, тогда — через суд, рекомендует Ульяна Казакова. В случае, если в драке пострадала выставочная собака, нужно также зафиксировать травму у ветеринара и по желанию продолжить ходить на выставки, но со справкой. По словам Ульяны Казаковой, существует также племенной смотр, где собаки с травмами получают допуск к разведению. Компенсации в случае нападения собаки на другого пса результатом которого стала травма — минимальны. Был иск по покусанному щенку, возмещение около 10000 руб. На затраченное лечение, говорит юрист нижнетагильского клуба служебного собаководства Ольга Трофимова. Когда собаку загрызли другие собаки, возмещается стоимость собаки и моральный ущерб. Был случай, когда собака загрызла маленькую собаку во дворе, то есть, она перегрызла ей горло. Там вставал вопрос о возмещении, поскольку это имущество. И сам владелец подал иск о компенсации морального вреда, потому что он страдал от того, что потерял животное. И был компенсирован моральный вред, что-то порядка 100 тысяч рублей в этом случае, пояснил Андрей Володин. При рассмотрении иска учитывалось все: порода собака, ее интеллектуальный уровень, возраст собаки, степень привязанности и обстоятельства, при которых она погибла. Photo: pixabay.com С кого брать пример? Обращение с собаками в Европе существенно отличается от российского опыта содержания питомцев. За рубежом введена «Европейская конвенция по защите домашних животных». Так, в Германии, чтобы завести собаку, требуется разрешение от полиции, страховка от нанесения ущерба третьим лицам, а сама собака должна пройти тест на агрессивность. Домашних животных, как правило, стерилизуют или кастрируют, если они не предназначены для разведения. Это решает проблему неконтролируемого потомства. За собаками принято убирать экскременты. В зонах, где разрешен выгул питомца, установлены емкости с пакетами. На улицах с большим движением при большом количестве людей собака должна находиться на поводке. Если хозяин совершал по отношению к собаке жестокие действия, полиция отбирает животное. Владельцу грозит штраф от одной до трех тысяч евро, лишение свободы от трех месяцев до четырех лет, он должен будет оплачивать содержание «пострадавшего» в приюте до тех пор, пока для него не найдется новый хозяин. Если собаку выбрасывают на улицу, это карается штрафом до 25 тысяч евро. Российским собаководом стоит присмотреться к опыту иностранных коллег и более ответственно подходить к содержанию животных. Надо усиливать, на мой взгляд, ответственность владельца собаки. И наказывать, возможно, рублем, если так не понимают. Также как это делается в европейских странах многих. Огромные штрафы, просто огромные. В той же Германии, не дай Бог, что-то там, шаг вправо, шаг влево,соглашается Ульяна Казакова. Чтобы минимизировать случаи нападения собак нужно смотреть за тем, чтобы собака появлялась в общественных местах в наморднике и на поводке. Как предотвратить нападение — работать с собакой, предугадывать ситуации, владельцам маленьких собак — не отпускать их без поводка, владельцам крупных собак — тем более внимательно относится к этому, также не отпускать с поводка, не позволять бесконтрольный выгул, заниматься с собакой, сообщает Ольга Трофимова. Новый Кодекс об административных правонарушениях, разработанный Минюстом, введет ответственность за выгул потенциально опасных собак без намордников. Если Госдума утвердит проект, то изменения начнут действовать с начала 2021 года. Административный штраф за выгул собаки без намордника составит от трех до пяти тысяч рублей. Опять же в наморднике правильно будет выводить не только те породы, которые посчитали опасными, а по возможности всех собак. Это обеспечит безопасность людей и других собак. Фактически собакам мало кто сейчас надевает намордники, поэтому штрафы следует ужесточить. В городах необходимо расширить список мест, где можно выгуливать собак. Животные не должны гулять рядом с детскими площадками, где собака может напасть на разыгравшихся детей. Организацией мест выгула собак должен заняться муниципалитет: выделить отдельно участки земли недалеко от жилых домов, чтобы собаководы и их питомцы не мешали окружающим. В настоящее время собака после покупки редко где-то регистрируется. Частникам следует запретить разведение. Собаки должны продаваться через клубы, то есть, брать щенка нужно от психически уравновешенных животных, имеющих нужные медзаключения и все прививки. Заводчикам необходимо смотреть, кто покупает животное, общаться с покупателями, держать их во внимании, давать рекомендации по воспитанию. Очень давно, в 90-х годах, у меня был помет бультерьеров, и я продала щенка человеку, с которым не совсем внимательно поговорила, потому что покупала в подарок внуку бабушка. В результате из собаки сделали ужас, потом сами же его и пристрелили. Это было мне наукой на всю жизнь. Все остальные у меня отслеженные, все при деле, все, скажем так, при хороших владельцах, говорит Ульяна Казакова. Photo: pixabay.com С собакой необходимо заниматься, чтобы не допустить агрессии и нападения. Если человек только купил собаку, он не знает куда с ней пойти. Среди населения должна распространятся информация, где можно пройти курсы дрессировки собак. Муниципалитет должен работать с кинологами, кинологи взаимодействовать со СМИ, общественными организациями. Культуру общения с животными следует развивать и доводить до европейского уровня. Нападение домашних собак можно предотвратить, если их хозяева задумаются над возложенной на них ответственностью.

