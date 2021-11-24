Креков: «Антипрививочников выслеживают по комментариям в соцсетях»

Креков: «Антипрививочников выслеживают по комментариям в соцсетях»
Креков: «Антипрививочников выслеживают по комментариям в соцсетях»
Сегодня, 20:10ОбществоФото: 1MI
О том, что противников вакцинации выслеживают по комментариям в социальных сетях заявил на брифинге заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. Он отметил, что часто распространяется фейковая информация.

Чиновник пояснил, что одна из комментаторов была очень активна в соцсетях и распространяла информацию, что она хоронит старушек, которые умирают от вакцинации через четыре-пять дней после прививки. Фейковая страница была зарегистрирована на жительницу Камышлова.

Оказалось, что отправитель комментариев живет за границей, и зарегистрирован сразу в нескольких пабликах по всей России. Павел Креков посоветовал скептически относиться к таким комментариям. Он отметил, что правоохранительные органы уже привлекли несколько человек за распространение заведомо ложной информации.

Напомним, введение QR-кодов в общественном транспорте рассматривают власти Свердловской области. В Татарстан, где уже введены такие ограничения, отправится рабочая группа, чтобы изучить ситуацию подробно.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области
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