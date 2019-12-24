В Свердловской области увеличилась средняя продолжительность жизни
Сегодня, 11:16ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Средняя продолжительность жизни свердловчан превысила 73 года, об этом рассказал губернатор Свердловской области в своей программной статье «Основа успеха».
Еще в мае этого года средняя продолжительность жизни жителей региона превысила 71 год, показатель продолжает расти. Президентом России Владимиром Путиным перед главами регионов поставлена задача по увеличению средней продолжительности жизни населения до 78 лет к 2024 году.
Показатель по России в целом на данный момент составляет 73,6 года.
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