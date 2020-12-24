Открытие новых тагильских садиков на ГГМ состоится после одобрения пожнадзора

Открытие новых тагильских садиков на ГГМ состоится после одобрения пожнадзора

Сегодня, 19:34ОбществоЕвгения СафинаPhoto: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Изменения законодательства в сфере пожарного надзора перенесли сроки открытия двух новых детских садов на ГГМ, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе администрации города.

Родителей Нижнего Тагила, дети которых должны были начать ходить в дошкольное учреждение № 210 на улице Удовенко, 4 еще летом, рассказали редакции, что готовый детский сад еще не принимает воспитанников.

В мэрии пояснили, что сроки ввода в эксплуатацию детских садов оказались связаны со сменой в законодательстве в сфере пожарного надзора. Сейчас муниципалитет выполняет новые требования ведомства, в частности, устанавливает в группах пожарные оповещатели.

По словам мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева, в ближайшее время оба учреждения на ГГМ получат положительные заключения пожарных и будут готовы к приему дошкольников.

Как только получим все необходимые документы, можно будет точно назвать дату, когда новые детские сады распахнут свои двери,пояснил глава города «Тагильскому рабочему»

Он также отметил, что оборудование в учреждения уже завезено, штаб сотрудников набран и составлены списки воспитанников.

Photo:Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Напомним, в Нижнем Тагиле в 2020 году на ГГМ было построено три новых детских сада в рамках национального проекта «Демография».

Stories:
ЭксклюзивНижний Тагил
Related news:
детский садНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы