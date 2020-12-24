Открытие новых тагильских садиков на ГГМ состоится после одобрения пожнадзора

В мэрии пояснили, что сроки ввода в эксплуатацию детских садов оказались связаны со сменой в законодательстве в сфере пожарного надзора. Сейчас муниципалитет выполняет новые требования ведомства, в частности, устанавливает в группах пожарные оповещатели.