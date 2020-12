Открытие новых тагильских садиков на ГГМ состоится после одобрения пожнадзора

Изменения законодательства в сфере пожарного надзора перенесли сроки открытия двух новых детских садов на ГГМ, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе администрации города.

Родителей Нижнего Тагила, дети которых должны были начать ходить в дошкольное учреждение № 210 на улице Удовенко, 4 еще летом, рассказали редакции, что готовый детский сад еще не принимает воспитанников. В мэрии пояснили, что сроки ввода в эксплуатацию детских садов оказались связаны со сменой в законодательстве в сфере пожарного надзора. Сейчас муниципалитет выполняет новые требования ведомства, в частности, устанавливает в группах пожарные оповещатели. По словам мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева, в ближайшее время оба учреждения на ГГМ получат положительные заключения пожарных и будут готовы к приему дошкольников. Как только получим все необходимые документы, можно будет точно назвать дату, когда новые детские сады распахнут свои двери,пояснил глава города «Тагильскому рабочему» Он также отметил, что оборудование в учреждения уже завезено, штаб сотрудников набран и составлены списки воспитанников. Photo: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила Напомним, в Нижнем Тагиле в 2020 году на ГГМ было построено три новых детских сада в рамках национального проекта «Демография».

