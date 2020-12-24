Прокуратура выявила массовые нарушения в Артемовском приюте для животных

Прокуратура выявила массовые нарушения в Артемовском приюте для животных

Сегодня, 13:14ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Артемовская прокуратура провела проверку приюта для безнадзорных животных. По результатам заведены административные дела из-за выявления ряда нарушений, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В ходе проверки приюта для бездомных собак выявили следующие нарушения:

  • Приют размещен в производственных помещениях;
  • У организации нет проекта санитарной зоны, соответствующей государственным санэпидемическим нормативам;
  • Отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение соответствии проектной документации правилам;
  • Не соблюдаются санитарные границы кремирующей установки;
  • Карантинное, послеоперационное отделения, а также кухни находятся в ненадлежащем ветеринарно-санитарном состоянии (отмечается холод, сырость и загрязненность помещений);
  • Не созданы условия по хранению лекарственных препаратов;
  • Не организован изолятор для собак с подозрением на болезнь и заболевших животных.

В ведомстве уточнили, что данные нарушения регионального и федерального законодательств противоречат нравственным принципам и принципам гуманного отношения к животным.

На юридическое лицо завели административные производства по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий), части 1 статьи 10.6 КоАП РФ (Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил), части 1 статьи 20.4 КоАП РФ (Нарушение требований пожарной безопасности). Вынесено представление об устранении выявленных нарушений.

Напомним, активисты пожаловались на плохие условия содержания собак в артемовском приюте. Животных пытались забрать, опасаясь за их жизнь и здоровье. Местные жители назвали питомник «концлагерем для собак».

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