Прокуратура выявила массовые нарушения в Артемовском приюте для животных

Артемовская прокуратура провела проверку приюта для безнадзорных животных. По результатам заведены административные дела из-за выявления ряда нарушений, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В ходе проверки приюта для бездомных собак выявили следующие нарушения: Приют размещен в производственных помещениях;

У организации нет проекта санитарной зоны, соответствующей государственным санэпидемическим нормативам;

Отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение соответствии проектной документации правилам;

Не соблюдаются санитарные границы кремирующей установки;

Карантинное, послеоперационное отделения, а также кухни находятся в ненадлежащем ветеринарно-санитарном состоянии (отмечается холод, сырость и загрязненность помещений);

Не созданы условия по хранению лекарственных препаратов;

Не организован изолятор для собак с подозрением на болезнь и заболевших животных. В ведомстве уточнили, что данные нарушения регионального и федерального законодательств противоречат нравственным принципам и принципам гуманного отношения к животным. На юридическое лицо завели административные производства по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий), части 1 статьи 10.6 КоАП РФ (Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил), части 1 статьи 20.4 КоАП РФ (Нарушение требований пожарной безопасности). Вынесено представление об устранении выявленных нарушений. Напомним, активисты пожаловались на плохие условия содержания собак в артемовском приюте. Животных пытались забрать, опасаясь за их жизнь и здоровье. Местные жители назвали питомник «концлагерем для собак». Жители свердловского города пожаловались на новый «концлагерь для собак»

