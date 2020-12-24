Прокуратура выявила массовые нарушения в Артемовском приюте для животных

На юридическое лицо завели административные производства по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий), части 1 статьи 10.6 КоАП РФ (Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил), части 1 статьи 20.4 КоАП РФ (Нарушение требований пожарной безопасности). Вынесено представление об устранении выявленных нарушений.