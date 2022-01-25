Свердловчане за 2021 год подали более 8000 заявок на присоединение к электросетям

Количество заявителей на подключение к сетям свердловской энергокомпании «Облкоммунэнерго» в прошлом году увеличилось, по сравнению с 2020 годом, на 37 процентов.

В компании отмечают рост числа подключений к электросетям. За весь 2021 год туда было подано заявок на 279 мегаватт мощности. Услугами «Облкоммунэнерго» воспользовались многие свердловчане, но наибольшее количество договоров было заключено с жителями Нижнего Тагила, Верхней Пышмы, Первоуральска, Алапаевска и Кушвы. Причем как отмечается, увеличилось количество заявок и от частных лиц, и от представителей малого и среднего бизнеса. Первым нужна мощность до 15 кВт, а вторым — в 10 раз большая. Но не каждая заявка переходит в договор. Потребители не всегда внимательно изучают регламент подачи заявки перед тем, как оставить ее на нашем сайте. Иногда заявки некорректно оформлены или не предоставлены требуемые документы. Вся необходимая информация собрана в одном разделе. Там же можно предварительно рассчитать мощность, которая требуется для подключения объекта. Кроме того, сотрудники центра обслуживания клиентов всегда готовы проконсультировать по телефону и помочь оформить заявку, отметила начальник управления технологического присоединения АО «Облкоммунэнерго» Марина Нестерова. За 12 месяцев к сетям подключили объекты почти 3900 заявителей. Это на 11% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Объясняется это упрощением процесса технологического присоединения. По обновленным правилам, потребитель может подать заявку онлайн и без визита в офис проверить ее выполнение. При этом для энергетиков не предусмотрены упрощенные процедуры согласования документации по техприсоединению. Примером этого являются особо охраняемые территории. Сроки для строительства сетей по договорам технологического присоединения напрямую зависят от сроков оформления и получения разрешений на строительство и непосредственно выполнения строительно-монтажных работ. Процедуры согласования могут занимать в 2-3 раза больше времени, чем сама стройка. Если для энергетиков будут упрощены процедуры согласования документации, то мы сможем сократить сроки технологического присоединения,рассказал заместитель главного инженера по капительному строительству АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Мосин. На обновление коммуникаций было направлено свыше 376 млн рублей. За прошлый год бригады «Облкоммунэнерго» построили и обновили 110 километров линий электропередачи, почти 20 километров кабельных сетей и 109 трансформаторных подстанций. Больше всего объектов возведено в Верхней Пышме, Первоуральске, Асбесте, Сухом Логу и Артемовском.

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