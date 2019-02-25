43 случая браконьерства были выявлены в Свердловской области в зимний период

Зимой браконьеры действуют более активно, так как животных проще найти по следам на снегу. Об этом сообщает департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области.

Также в департаменте отметили, что зачастую расследование отдельных случаев браконьерства занимает длительное время, однако часто охотника удается задержать благодаря неоспоримым доказательствам.