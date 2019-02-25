43 случая браконьерства были выявлены в Свердловской области в зимний период
Сегодня, 20:03ОбществоФото: pixabay.com
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С декабря 2018 года в Свердловской области выявлены 43 случая незаконной добычи диких копытных животных.
Зимой браконьеры действуют более активно, так как животных проще найти по следам на снегу. Об этом сообщает департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области.
Также в департаменте отметили, что зачастую расследование отдельных случаев браконьерства занимает длительное время, однако часто охотника удается задержать благодаря неоспоримым доказательствам.
Так, несколько браконьеров были задержаны на территории региона с декабря 2018 по февраль 2019 года. Двое охотников были задержаны после обнаружения в их машинах туш животных, одного полицейские вычислили по оставленным на месте преступления следам снегохода. На всех задержанных заведены уголовные дела.
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