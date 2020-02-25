Гендиректор «Титановой долины» обжаловал свой арест

Жалоба была подана 21 февраля. Сегодня материалы будут направлены в Свердловский облсуд.

Напомним, гендиректор «Титановой долины» был задержан 17 февраля при получении взятки в размере 2,5 миллиона рублей. Ему предъявлено обвинение по статье «Вымогательство взятки в особо крупном размере». 19 февраля решением суда Кызласов оставлен под арестом на два месяца.