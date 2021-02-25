Жители Нижнего Тагила смогут проголосовать за проекты благоустройства

Жители Нижнего Тагила смогут проголосовать за проекты благоустройства

Сегодня, 14:45ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Жители Нижнего Тагила получат возможность голосовать за проекты благоустройства на федеральной платформе. В рамках национального проекта «Жильё и городская среда» была запущена общероссийская платформа по голосованию.

Целью данного проекта будет являться упрощение участия горожан в жизни своих населённых пунктов, сообщила пресс-служба администрации муниципального образования «Город Нижний Тагил».

Первый опрос состоится в конце весны. В разделах онлайн-платформы будут представлены адреса территорий, которым необходима реконструкция. Ожидается, что выбор объектов пройдёт на всей территории России с 26 апреля по 30 мая 2021 года.

Для того чтобы принять участие в голосовании необходимо зарегистрироваться через портал Госуслуг. Система автоматически определит регион проживания, так как это позволит сделать голосование честным.

Напомним, жители Нижнего Тагила выбрали логотип к 300-летию родного города. Победителем опроса стала эмблема, на которой изображена Лисья гора.

Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024
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