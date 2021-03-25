Причины гибели сотрудника УКБВ в Нижнем Тагиле выявит специальная комиссия

Причины гибели сотрудника УКБВ в Нижнем Тагиле выявит специальная комиссия

Сегодня, 08:40ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Причины смерти тагильчанина на рабочем месте на «Уральском конструкторском бюро вагоностроения» расследует специальная комиссия.

Семье пострадавшего оказана поддержка и помощь. До получения официального заключения мы не можем комментировать случившееся, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе предприятия.

Там выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Сейчас на УКБВ работает специальная комиссия. Проводится расследование для выяснений всех обстоятельств и причин трагедии.

Напомним, трагедия на УКБВ произошла 18 марта. Предположительно, электромонтера убило током из-за нарушений техники безопасности. Перед проведением работ тагильчанин не обесточил подстанцию.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
смертьрабочийзаводвыплатыНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы