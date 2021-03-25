Виновник пожара с восемью погибшими в Екатеринбурге не найден

В пожаре на улице Рассветной в Екатеринбурге, где погибло восемь человек, не нашли виновных.

Следственным комитетом заведено уголовное дело, но не найдено виновников в инциденте с восемью погибшими в Екатеринбурге. В ходе расследования было установлено, что пожар произошло в результате возгорания «малотеплового» источника, сообщает Е1. По одной из версий, соседи оборвали провода, из-за этого квартира была обесточена. Заявок в хозяйственные службы города об отключении света не поступало. У хозяев квартиры конфликтов с соседями не было. В пресс-службе следственного комитета от комментариев воздерживаются. Напомним, ночью 12 января в Екатеринбурге в многоквартирном доме произошел пожар при котором погибли восемь человек. В Екатеринбурге ночью при пожаре погибли восемь человек

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