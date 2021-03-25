Виновник пожара с восемью погибшими в Екатеринбурге не найден

Следственным комитетом заведено уголовное дело, но не найдено виновников в инциденте с восемью погибшими в Екатеринбурге. В ходе расследования было установлено, что пожар произошло в результате возгорания «малотеплового» источника, сообщает Е1.
По одной из версий, соседи оборвали провода, из-за этого квартира была обесточена. Заявок в хозяйственные службы города об отключении света не поступало. У хозяев квартиры конфликтов с соседями не было.
В пресс-службе следственного комитета от комментариев воздерживаются.
Напомним, ночью 12 января в Екатеринбурге в многоквартирном доме произошел пожар при котором погибли восемь человек.