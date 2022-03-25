За сломанный позвоночник центр в Екатеринбурге заплатит 230 тысяч ребенку

За сломанный позвоночник ребенка во время игры на неисправном аттракционе ООО "Мир детства" в Екатеринбурге выплатит 230 тысяч рублей.

Такое решение принял суд. В ходе рассмотрения дела в суде установлено, что 28 июля 2021 года на территории развлекательного центра в ТРЦ "Карнавал" ребенок 2013 года рождения получил компрессионный перелом позвоночника из-за неисправного аттракциона. При этом компания, которой принадлежит оборудование, требования не признала. Прокурор во время заседания доказал, что травма получена ребенком из-за неправильного использования оборудования и необеспечения достаточного уровня безопасности. В результате суд встал на сторону ребенка, сообщили в пресс=службе прокуратуры по Свердловской области.

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