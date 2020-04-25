Свердловскую область включили в пятёрку лидеров по вводу жилья для детей-сирот

По количеству льготников данной категории, обеспеченных жильём, наш регион вошёл в топ-5 по России, сообщает департамент информполитики губернатора.

Накануне в новые апартаменты заселились дети-сироты в селе Обуховское. На строительство дома из бюджета было выделено 84 миллиона рублей. В настоящий момент к заселению готовятся и другие жилые дома.