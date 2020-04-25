Свердловскую область включили в пятёрку лидеров по вводу жилья для детей-сирот
Сегодня, 19:33ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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С начала 2020 года 320 детей-сирот в Свердловской области получили квартиры.
Сюжеты: Екатеринбург
По количеству льготников данной категории, обеспеченных жильём, наш регион вошёл в топ-5 по России, сообщает департамент информполитики губернатора.
Накануне в новые апартаменты заселились дети-сироты в селе Обуховское. На строительство дома из бюджета было выделено 84 миллиона рублей. В настоящий момент к заселению готовятся и другие жилые дома.
Для сравнения, в 2019 году 944 сироты обзавелись собственным жильём.
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