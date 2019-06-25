Ельцин Центр в Екатеринбурге закроют на два дня из-за двух крупных выставок

Общественный, культурный и образовательный центр имени первого президента России закроют для посещения 7 и 9 июля, 8 числа будет ограничен доступ в атриум здания. В пресс-службе Центра в качестве причины закрытия назвали высокий статус проводимых в Екатеринбурге событий. Будут ли запланированы в эти дни посещения Ельцин Центра представителями выставки и саммита пока что неизвестно.

Напомним, ИННОПРОМ-2019 пройдёт с 8 по 11 июля, GMIS — с 9 по 11. Ожидается, что оба мероприятия посетит президент Владимир Путин, приглашение в столицу Свердловской области он получил от министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова. К визиту президента областные и городские власти уже начали готовиться: глава Екатеринбурга Александр Высокинский выступит с отчетом перед депутатами городской думы, а специалисты Роспотребнадзора запустят горячую линию по вопросам защиты прав потребителей товаров, работ и услуг.