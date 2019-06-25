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#домахорошо
Ельцин Центр в Екатеринбурге закроют на два дня из-за двух крупных выставок
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Yeltsin center yekaterinburg

Ельцин Центр в Екатеринбурге закроют на два дня из-за двух крупных выставок

Сегодня, 21:36ОбществоФото: vk.com/yeltsincenter
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