Свердловчане с COVID-19 смогут проголосовать по поправкам в Конституцию в больницах

Об этом в ходе пресс-конференции рассказал председатель избиркома региона Владимир Русинов. Однако пройдет мероприятие с соблюдением некоторых нюансов.

Он отметил, что голосование онлайн у нас не предусмотрено. Если в медицинском учреждении среди персонала есть члены избирательной комиссии, то они могут зайти к пациентам, чтобы те проголосовали. В остальных больницах провести такую процедуру не представляется возможным.