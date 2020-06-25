Свердловчане с COVID-19 смогут проголосовать по поправкам в Конституцию в больницах
Сегодня, 14:56ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Сегодня в Свердловской области началось голосование по поправкам в Конституцию. Пациенты с коронавирусом тоже могут принять в нем участие, сообщает ИА «Уральский меридиан».
Сюжеты: Коронавирус
Об этом в ходе пресс-конференции рассказал председатель избиркома региона Владимир Русинов. Однако пройдет мероприятие с соблюдением некоторых нюансов.
Он отметил, что голосование онлайн у нас не предусмотрено. Если в медицинском учреждении среди персонала есть члены избирательной комиссии, то они могут зайти к пациентам, чтобы те проголосовали. В остальных больницах провести такую процедуру не представляется возможным.
Пациенты, которые лечатся в домашних условиях, смогут проголосовать прямо в квартире. Напомним, что всем участникам предоставляется специальный пакет, в котором находятся перчатки, маска и бюллетени. Таким образом, голыми руками касаться документа не приходится.
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