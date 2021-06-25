Лиса с детенышами поселилась на электрической подстанции в Екатеринбурге

Для того, чтобы понять, как решить проблему, энергетики поговорили с доктором биологических наук. По словам директора Института экологии растений и животных УрО РАН Михаила Головатина, для того, чтобы лисы не приходили в город, нужно не оставлять пищевые отбросы и не подкармливать зверей. Также лис можно отпугнуть, устроив некомфортную обстановку.