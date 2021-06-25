Лиса с детенышами поселилась на электрической подстанции в Екатеринбурге

Мы не хотели их беспокоить, чтобы от испуга они не забрались внутрь объекта,отметили в «Россети Урала».
Для того, чтобы понять, как решить проблему, энергетики поговорили с доктором биологических наук. По словам директора Института экологии растений и животных УрО РАН Михаила Головатина, для того, чтобы лисы не приходили в город, нужно не оставлять пищевые отбросы и не подкармливать зверей. Также лис можно отпугнуть, устроив некомфортную обстановку.
Если лисы занорились где-то, нужно закрыть отверстие с двух сторон, подержать их там сутки, потом открыть, и самка уведет детенышей в другое безопасное место,подчеркнул Михаил Головатин.
В результате в компании приняли решение создать искусственный шум. Из-за этого животные покинули подстанцию.
Напомним, в мае стало известно, что в окрестностях Екатеринбурга впервые замечена редкая птица из Красной книги. Редкого орла-скопу увидели над Шарташом.