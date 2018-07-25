Сотня семей в Камышлове продолжает жить в аварийном жилье

Администрация города обратилась в суд с целью взыскать с застройщика неустойку в размере 90 млн рублей. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что ответственность за срыв федеральной программы лежит на местных чиновниках.

Власти Камышловского городского округа подписали контракт с компанией «СК-Еврострой». Срок сдачи объектов в эксплуатацию закончился более 190 дней назад.

Причиной такой просрочки госконтракта стало низкое давление в действующей системе водоснабжения, индивидуальные накопительные водонагреватели пришлось устанавливать в каждой квартире.

Разрешение на подключение дома к сетям тепло- и водоснабжения было дано застройщику в конце октября 2017 года. Суд счел, что просрочка в сдаче работ произошла по вине чиновников, отказав им в удовлетворении требований по неустойке.