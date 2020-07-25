В Свердловском медколледже опровергли наличие запрета на ношение хиджаба

Директор медколледжа указала, что запрета на ношение хиджаба в уставе нет и за национальные или религиозные особенности администрация никого не притесняет.

По ее словам, в колледже создана система формирования социально адаптированной культуры межнациональных отношений. Она предполагает повышение информированности студентов об особенностях культур, а также адаптацию и интеграцию обучающихся из числа мигрантов.

Кроме того, в колледже отметили, что по регламенту студентам положено носить медицинские халаты, костюмы и медицинские шапочки. Такие требования обусловлены профилактикой инфекционных рисков, а также требованиями охраны труда и профессиональному внешнему виду.