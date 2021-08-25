Нападавший на азиаток коллекционер ножей признан невменяемым в Екатеринбурге

Нападавший на азиаток коллекционер ножей признан невменяемым в Екатеринбурге
Нападавший на азиаток коллекционер ножей признан невменяемым в Екатеринбурге
Сегодня, 19:18ОбществоФото: 1MI
25-летний коллекционер ножей, который, по версии следствия, два раза напал на девушек в Екатеринбурге, признан невменяемым. Одной из девушек он отрезал пальцы.

Была осуществлена судебная стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Исходя из ее заключения, молодой человек из Кургана болен тяжелым хроническим психическим расстройством, сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области. Из-за этого он не осознавал общественную опасность своих действий и не руководил ими.

Уголовное дело было направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга.

Напомним, первая жертва молодого человека — 17-летняя жительница Киргизии. На нее напали 8 сентября на Широкой Речке. Возле лифта неизвестный ударил ее ножом в область печени, после чего скрылся. Пострадавшая была доставлена в реанимацию и находилась в коме.

Второе нападение курганец совершил вечером 8 января вблизи дома на улице Краснофлотцев, 2. Между ним и женщиной завязалась борьба, поскольку она крепко держала сумку. В результате грабитель выхватил нож, нанес удар по пальцам жертвы и отрезал их. После этого оставил на месте преступления черный нож и убежал.

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Екатеринбург
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